Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Manchester United. Le sue dichiarazioni.

MANCHESTER UNITED – «È una partita importantissima. Non sempre arriviamo in una semifinale, capiamo l’importanza del momento. Abbiamo visto i nostri tifosi ed è importante sentire questo sostegno. Vogliamo lottare per loro e per il club».

SMALLING E MKHITARYAN – «Questa partita è contro una grande squadra, magari la favorita per vincere la competizione. Abbiamo preparato bene la partita. Ho parlato con loro due che hanno giocato qui e hanno esperienza in questo momento della competizione. Sappiamo che sarà difficile, rispettiamo il Manchester ma abbiamo le nostre ambizioni».

DIFESA SENZA MANCINI – «Sappiamo che l’attacco del Manchester è molto forte e veloce. Ma noi abbiamo preparato la partita. È importante avere qui Chris e giocare domani. Non abbiamo Mancini, ma i giocatori che ho a disposizione mi danno fiducia che possiamo fare una buona partita. Penso che la questione difensiva non riguardi solo i centrali, ma tutta la squadra. Siamo preparati».

TIFOSI – «Penso che sia molto importante per noi sentire il loro sostegno. È una motivazione. In questo momento tutti noi capiamo l’importanza di questa gara. Siamo tutti motivati».