Conferenza stampa Gasperini: «Dimenticare Zagabria, Muriel non sarà titolare»

Conferenza stampa Gasperini: le parole del tecnico dell’Atalanta alla vigilia della sfida di domani pomeriggio contro la Fiorentina

Giampiero Gasperini ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla batosta di Zagabria e alla vigilia dell’importantissima sfida di campionato contro la Fiorentina. Le sue parole.

ZAGABRIA – «Dobbiamo cancellare la partita precedente anche quando vinciamo, figuriamoci quando perdiamo. La partita di mercoledì appartiene al passato»

FIORENTINA – «Ha cambiato molto e ha valori importanti. Non so se giocheranno con il 4-3-3 o con il 3-5-2 come nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, Montella varia spesso tra questi due stili di gioco»

FORMAZIONE – «Malinovskyi e Pasalic sono alternative sicure, pronte già per le prossime partite, ma non è detto che giochino domani. Muriel lo vedo bene quando entra, non sui novanta minuti. Kjaer e Arana, invece, hanno bisogno di un ingresso più graduale. Per Ilicic non ci sarà turnover: se sarà stanco, uscirà»