Conferenza stampa Kums: «Roma? Tutto è possibile»

Conferenza stampa Kums: il centrocampista del Gent analizza la sfida di Europa League contro la Roma

Il centrocampista del Gent Sven Kums è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida di Europa League contro la Roma: «Sarà difficile, sono ben organizzati. Dovremo creare e fare gol. Il risultato dell’andata non è semplice da ribaltare. Se loro segnano noi dovremo farne tre. Sono molto pericolosi in transizione e ci hanno segnato così. Noi anche abbiamo delle possibilità di far bene in transizione».

«Ho giocato anche la Champions, ma la Roma è un avversario importante con una storia importante. Dovremo essere concentrati e avremo il nostro pubblico che è molto importante. Ribaltare il risultato? Direi che tutto rimane possibile. Ci crediamo. Non molleremo. Il risultato è difficile da ribaltare, ma non impossibile».