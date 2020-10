Conferenza stampa Mancini: «Vogliamo migliorare nel ranking»

Roberto Mancini ha parlato alla vigilia dell’amichevole Italia-Moldavia

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della partita amichevole contro la Moldavia.

RANKING – «Il ranking è molto importante, non possiamo compromettere quello che abbiamo fatto negli scorsi mesi con la partita di domani. Abbiamo guadagnato 8-9 posizioni, vorremmo recuperarne altre prima del sorteggio per le qualificazioni Mondiali. Adesso le cose sono andate per il verso giusto, bisogna fare bene anche per le partite che non contano, anche cambiando i giocatori».

DICHIARAZIONI MINISTRO SPERANZA – «Bisogna pensare quando si parla, ogni tanto. Per tutti gli italiani lo sport è un diritto, come la scuola. Non è una cosa data così, abbiamo diritto a tutto questo. È una priorità importante, lo sport in Italia è praticato da milioni di italiani, a tutti i livelli».

CHIESA – «Per noi è un giocatore importante, lo era prima quando giocava nella Fiorentina, lo è anche adesso che è alla Juventus. È ottimo, può migliorare».

CAPUTO – «Ciccio se è qua ha delle chance di giocare. Può star qui perché porta la birra (ride, ndr). Fa gol da diverso tempo, ha buon feeling, è un bravo ragazzo che merita di essere qui».