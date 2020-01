Conferenza stampa Maran: «Dobbiamo essere convinti di far bene»

Conferenza stampa Maran, ecco le parole dell’allenatore del Cagliari per presentare la partita di domani contro il Brescia

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani contro il Brescia. Ecco le dichiarazioni del tecnico:

DIFFICOLTÀ – «I momenti così arrivano, diciamo che anche il calendario non ci è stato favorevole, ma quando li superi ne esci ancora più forte. Abbiamo pagato dazio, forse anche troppo, ma solo un mese fa giocavamo con la Lazio e abbiamo fatto una gara straordinaria. Dobbiamo essere convinti di fare bene».

FUTURO IN PANCHINA – «Col Brescia non è decisiva per me, credo sia decisiva per il Cagliari: perché dobbiamo ripartire assolutamente, conta la squadra, non Maran. Dobbiamo andare alla ricerca di una ripartenza, ma basta davvero poco per far ripartire la marcia».

CRAGNO – «Sta riprendendo gradualmente, sta sommando minuti anche nelle partitelle e certamente ritroverà la condizione migliore soltanto giocando».

INFORTUNATI – «Mancheranno Mattiello, Castro, Cacciatore, Ceppitelli, Pavoletti, Ragatzu. Lucas non è riuscito ad allenarsi con continuità, quindi domani non verrà con noi».