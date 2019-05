Conferenza stampa Mihajlovic: «Parlerò con la società del futuro»

Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Napoli: le parole del tecnico del Bologna

Mihajlovic è stato l’uomo della svolta del Bologna e adesso, alla vigilia dell’ultima sfida di campionato contro il Napoli, ha voluto tracciare un bilancio. Le parole del tecnico sulla stagione e sul futuro.

GARA – «Contro il Napoli sarà importante, abbiamo la possibilità di arrivare decimi. Sarebbe un capolavoro non solo del Bologna ma anche del calcio italiano. Dopo la partita con l’Empoli pensavamo di essere salvi invece ci siamo salvati contro la Lazio alla penultima. Non è stato facile, abbiamo giocato sempre sapendo i risultati dei nostri avversari, siamo stati bravi. I ragazzi si sono aiutati a vicenda, non ci sono stati veri e propri leader, il gruppo ha fatto la differenza».

FUTURO – «Non voglio dire nulla, entro domenica parlerò con la società e decideremo. Sul mio futuro dipenderà sia da me che da loro, ma finché non ci sediamo e parliamo non so cosa accadrà».