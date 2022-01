Conferenza stampa Motta: «Serve tempo per trovare la formula giusta»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Conferenza stampa Thiago Motta le parole dell’allenatore dello Spezia all’antivigilia della sfida di campionato con il Milan

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha presentato in conferenza stampa la sfida di lunedì contro il Milan. Queste le sue parole.

GENOA – «Contro il Genoa abbiamo giocato con coraggio e ambizione, attaccandoli per tutto il primo tempo e trovando il giusto modo di difendere e ripartire nel corso della ripresa; siamo stati bravi a rimanere uniti e l’aver creato tanto è un dato molto importante per noi, perchè in A non è mai facile creare così tante occasioni e questo ci infonde fiducia per il prosieguo del nostro cammino».

PIANO GARA – «Il sistema di gioco dipende sempre dagli interpreti che scendono in campo e dal tipo di avversario che si va ad affrontare; abbiamo vinto anche giocando con altri sistemi di gioco, l’importante restano in primis l’atteggiamento e l’applicazione con cui si scende in campo».

GRUPPO – «Questo è un gruppo giovane che ha vissuto un avvio di stagione ricco di imprevisti e difficoltà, pertanto era inevitabile servisse del tempo per trovare la formula migliore, ma possiamo ancora crescere tanto, sfruttando quell’unità dimostrata da un gruppo sano e volenteroso nelle ultime uscite»

MILAN – «Abbiamo dei diffidati, è vero, ma il nostro pensiero a oggi deve essere solo per il Milan, una squadra costruita per lottare fino in fondo per lo Scudetto, poi da martedì avremo tempo per pensare alla Sampdoria; mi aspetto il miglior Milan possibile, chi gioca tra i rossoneri ha una qualità altissima, a prescindere dai minuti giocati in stagione, e noi siamo consapevoli che affronteremo una squadra fortissima, che farà di tutto per continuare la sua corsa al vertice.»

PRESIDENTE – «Dopo il Genoa il nostro Presidente ha detto che la strada per la salvezza è ancora lunga e insidiosa ed io sono d’accordo: dobbiamo lavorare ogni giorno, cercando di fare del nostro meglio per il bene della squadra, del Club e per i nostri tifosi.»