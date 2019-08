Conferenza stampa Nedved: «Ecco quando torna Sarri. Conte e Marotta…»

Conferenza stampa Nedved: ecco le parole del vicepresidente della Juventus alla vigilia della gara contro il Parma

Pavel Nedved ha parlato in conferenza stampa: «Vi porto i saluti di Maurizio Sarri che ritornerà dopo la sosta per le nazionali. Sono stati fatti cambiamenti importanti, ma non è un momento di transizione. La Juve è fatta di professionalità, lavoro e sacrifici e vogliamo vincere anche quest’anno».

«Fabio Paratici ha fatto un grande mercato e se ci saranno altre occasioni le coglieremo. Vedere Marotta e Conte all’Inter ci fa un po’ effetto».

