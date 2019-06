Palermo, Tuttolomondo: «L’iscrizione in Serie B è conforme alla normativa»

Il Palermo interviene in conferenza stampa per chiarire la situazione della mancata iscrizione in Serie B: le dichiarazioni

Dopo il caos della mancata iscrizione in Serie B, il Palermo con Tuttolomondo interviene in conferenza stampa per chiarire la situazione.

LE PAROLE DI TUTTOLOMONDO

FIDEIUSSIONE – «Sul tema della fideiussione, ribadisco che c’è una Pec delle 21.10 e un’altra delle 23.59 conforme alle normative vigenti. Da parte degli organi federali non ci è arrivata nessuna comunicazione di segno opposto. È un problema tecnologico della piattaforma della compagnia. Il sistema è riparato stamane. Come confidavo ieri sera, siccome l’impedimento è stato di forza maggiore, non può essere considerata come inadempimento. Io oggi devo documentare che l’iscrizione è conforme alla normativa prevista. Ci aspettiamo presto l’arrivo della fideiussione preannunciata. Se non dovesse essere accettato, faremmo ricorso per ottenere giustizia viste le nostre ottime ragioni».