Conferenza stampa Prandelli: «Fiorentina operaia. Io direttore tecnico? Ci vuole tempo»

Cesare Prandelli ha parlato alla vigilia di Udinese-Fiorentina

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in terra friulana contro l’Udinese.

FIORENTINA OPERAIA – «Operai sempre. Senza operai, se hai dieci architetti chi lavora? Operai perché affrontiamo una squadra fisica e forte, che ha anche individualità importanti. Dobbiamo continuare ad avere questo tipo di atteggiamento. Serve esser compatti e difendere con ordine, attaccando la profondità quando possibile. L’abito da operaio mi piace molto».

DIRETTORE TECNICO – «È una domanda per la quale avremo bisogno di tempo per rispondere. Ripeto quello che ho detto: non creerò mai alcun tipo di problema alla squadra e alla società, e questo loro lo sanno».

RIBERY – «Frank ha fatto un allenamento con noi e l’ha fatto molto bene. Adesso aspettiamo l’ultima seduta e poi decideremo».

KOKORIN – «Si sta allenando molto bene. Negli ultimi 10 giorni ha fatto grandi miglioramenti. Quantificare i minuti è complicato, però si sta integrando bene. L’importante è che stia facendo tanti passi per capire la qualità di questa squadra. Sono contento perché fisicamente sta molto bene».