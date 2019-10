Conferenza stampa Ranieri: «Ho chiesto alla Samp di vincere»

Conferenza stampa Ranieri: leggi le parole del tecnico della Sampdoria al termine della sfida del “Ferraris” contro la Roma

(Alessio Eremita, inviato a Genova) – Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida del “Ferraris” tra Sampdoria e Roma: «Dopo sei giorni di lavoro mi ritengo soddisfatto. La Roma ha tirato pochissimo in porta, segno che i ragazzi hanno interpretato bene la gara. Il risultato sarebbe stato una conseguenza, ma ho chiesto loro di vincere. I tifosi hanno apprezzato lo sforzo che abbiamo fatto, sono stati meravigliosi».

Sul risultato: «Non ho nulla da recriminare, Pau Lopez ha fatto due grandi parate. Siamo partiti con il piede giusto per lo spirito di sacrificio. Avete visto quanto si è speso Quagliarella?. Non potevo fare miracoli in cinque allenamenti. Mi sono applicato sotto l’aspetto fisico, di tattica difensiva abbiamo parlato poco. Ho dato alcune idee e detto ai ragazzi di divertirsi, loro si sono impegnati. Soltanto grazie al lavoro quotidiano riusciremo a migliorare».

Sul futuro della Sampdoria: «La strada maestra è quella di saper cambiare sistema di gioco. Io sono venuto lunedì convinto di giocare con il rombo, poi ho visto determinate partite e cambiato idea. Sono un allenatore caratteriale. E non puoi dare carattere a chi non ce l’ha, ma questo è un problema che non riguarda la mia squadra».

Sulle scelte a centrocampo: «Bertolacci era quello più assatanato, anche se per me dovevano giocare Ekdal e Vieira. Poi Ekdal è rientrato stanco dalla nazionale e ho preferito farlo partire dalla panchina. Comunque Bertolacci può giocare insieme a Ekdal».

La valutazione su Manolo Gabbiadini: «Non mi ha deluso, anche se da lui ci si aspetta sempre il colpo. Nel momento in cui la squadra non ha le stelle dalla sua parte, dobbiamo ricreare autostima e abbiamo bisogno di risultati perché tutti i giocatori sappiano esprimersi al meglio».