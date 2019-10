Conferenza stampa Sarri: «Cuadrado continuerà da difensore esterno» – VIDEO

Conferenza stampa Sarri: il tecnico bianconero ha parlato di Juan Cuadrado e il ruolo che avrà nel suo scacchiere

Durante la conferenza stampa di Maurizio Sarri, alla vigilia di Juve-Bologna, il tecnico bianconero ha parlato di Juan Cuadrado e del ruolo che avrà il colombiano all’interno della sua rosa.

«Io Cuadrado continuerò a farlo giocare da difensore esterno, ha caratteristiche e qualità per l’interpretazione del ruolo. Sta facendo dei passi in avanti enormi, dal punto di vista tattico ha fatto passi in avanti enormi, deve migliorare ancora nella fase difensiva a livello individuale, perché ogni tanto va a prendere dei rischi che potrebbe evitare. Ritengo che abbia la necessità di allenarsi più da difensore esterno che da attaccante estern»