Conferenza stampa Solskjaer: «Roma grande squadra, ho le maglie di Totti e De Rossi»

Ole Gunnar Solskjaer ha parlato alla vigilia di Manchester United-Roma

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di andata di Europa League contro la Roma.

ROMA – «La Roma è una grande squadra con una grande storia e io ho la maglietta firmata da Totti e De Rossi, ci ho giocato contro. Non li abbiamo seguiti tantissimo, ma da quando sappiamo che sono i nostri avversari li abbiamo studiati e penso che siamo pronti. Non volevo mancare di rispetto i tifosi della Roma dicendo che non conoscevo i giocatori. Noi abbiamo fatto molto bene per arrivare a questa semifinale, vogliamo arrivare fino in fondo».

VINCERE L’EUROPA LEAGUE – «Sappiamo che vuol dire vincere una competizione così, sarebbe importante vincerla. Usciti dalla Champions ci siamo detti ‘dobbiamo arrivare in finale di Europa League e vincerla’. Ci siamo divertiti fino ad ora a giocare, e quindi mancano due partite alla finale».

PROPRIETARI – «Ho un ottimo rapporto con i proprietari, loro mi ascoltano, io dò la mia opinione e cerco di fare il meglio per la squadra. Spero che continueremo ad andare avanti e spero che abbiamo successo. È bello andare avanti, abbiamo avuto cedimenti, perso qualche finale, ma ora siamo compatti».