Conferenza stampa Spalletti, 60 secondi di perle del tecnico – VIDEO

Spalletti e l’Inter si separano. Rimangono indimenticabili le uscite del tecnico in conferenza stampa. Ricordate le migliori?

Il personaggio Luciano Spalletti abbiamo imparato a conoscerlo nei tanti anni sulle panchine di Serie A e non solo. Dall’Udinese, passando per lo Zenit San Pietroburgo, fino ad arrivare a Roma e Inter. Con i giornalisti, nel periodo giallorosso, ha forse dato il meglio di sé, basti pensare «Alle galline del Cioni» o ai continui attacchi a determinati giornali.

Anche con i nerazzurri, però, Spalletti è sempre stato un protagonista nelle conferenze stampa. Sembra quasi rassegnato, chiede un giornalista. «No, no, lo vedi? Si sono offesi…», una delle innumerevoli repliche del tecnico. Adesso basterà capire dove sarà il suo futuro perché, ormai, delle sue uscite forse non si può più far a meno.