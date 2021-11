Conferenza stampa Veretout: «Vogliamo vincere la Conference»

Le parole di Jordan Veretout della Roma in conferenza stampa per presentare la sfida di Conference League contro lo Zorya

Jordan Veretout ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita di Conference League contro lo Zorya. Ecco le sue parole come riportate da Vocegiallorossa:

ZORYA – «Partita molto importante. Vogliamo vincere la Conference League, perdere domani vuol dire che siamo fuori. La giochiamo come una finale, con entusiasmo»

OBIETTIVI – «Il primo obiettivo è fare grandi cose con la Roma e andare in Nazionale. Io sono romanista e voglio rimanere. Il mio procuratore lo sa e sta parlando con la società.»

RUOLO – «Da regista mi trovo bene, lo avevo fatto anche a Firenze. Posso fare anche la mezz’ala, ruolo che mi piace perché posso spingermi anche in avanti. Ma gioco dove mi chiede il mister.»

CAMPIONATO – «Mi dispiace di non giocare domenica. Ho iniziato bene il campionato, non è semplice quando le giochi tutte, ma ora sto meglio anche fisicamente. Pensiamo a domani, poi per me ci sarà il Bologna.»