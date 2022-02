Conferenza stampa Zanetti: «Verona squadra spensierata, noi saremo arrembanti»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore del Venezia Zanetti ha parlato alla vigilia della partita contro il Verona

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in casa del Verona.

VERONA – «Il Verona è una squadra molto forte, l’abbiamo analizzata, è una formazione che attacca molto bene, ha molti giocatori che stanno facendo grandi cose e che quindi hanno acquisito fiducia. Inoltre gli scaligeri sono in una posizione in classifica che permette loro di giocare con una certa spensieratezza, una dinamica che ovviamente risulta funzionale al loro gioco. Hanno dei numeri offensivi ottimi, hanno messo in difficoltà molte squadre, e questo esprimendo un gioco pregevole. Se devo trovare un difetto nel Verona, forse lo identificherei con qualche sbavatura difensiva, ma è forse l’unico che hanno».

MODULO – «I moduli sono sempre relativi, la cosa importante è come si esprimono i giocatori all’interno di questi sistemi. Essendo loro gli interpreti, devono essere i giocatori a sentirsi a loro agio all’interno di un modulo piuttosto che in un altro, e questa è una dinamica che può variare durante la stagione. Questo modulo che stavamo utilizzando ultimamente, da una parte ci dà la possibilità, come si è visto anche contro il Genoa, di essere molto arrembanti a livello offensivo, dall’altra ha un prezzo per ciò che concerne il dispendio di energie. Devo essere bravo io a capire quando queste sono finite e rimaneggiare il sistema di gioco di conseguenza».