Conferenza stampa Zenga: la presentazione del nuovo allenatore del Cagliari

Conferenza stampa Zenga: la presentazione e le prime parole del nuovo allenatore del Cagliari

È arrivato ieri in Sardegna. Or, dopo aver firmato il contratto fino al 2021 che lo lega al club rossoblù, Walter Zenga può presentarsi ai media come nuovo allenatore del Cagliari. L’ex portiere prende il posto dell’esonerato Rolando Maran e sarà affiancato dal tecnico della Primavera Max Canzi, che gli farà da vice. Queste le sue parole

MARAN – «Inizio dicendo che ho chiamato subito Rolando Maran, che stimo e che penso abbia fatto un buon lavoro. Il Cagliari è un’ottima squadra, mi sono riproposto di riportare entusiasmo in una squadra importante che rappresenta una regione».

VOGLIA – «Mio figlio Walter jr. non vede l’ora di arrivare a Cagliari a giocare con Joao Pedro, Nainggolan e Simeone perché lo abbiamo visto giocare con Fiorentina e Parma. L’ho visto tante altre volte, con il presidente c’è un rapporto di grande stima e amicizia, il Cagliari è una squadra che seguo da tempo»