Zidane: «Sarà sfida tra Real e City, non tra me e Guardiola»

Zinedine Zidane ha parlato in vista della gara di Champions League contro il Manchester City: ecco le sue parole

Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Manchester City: ecco le sue parole.

ZIDANE – «La realtà è che si tratta di Real Madrid-Manchester City, non Guardiola-Zidane. Alla fine la gente vuole vedere una gara di calcio, siamo contenti di poter giocare queste gare. Guardiola è il migliore al mondo perché l’ha dimostrato, è la mia opinione. Altri pensano diversamente, ci sono tanti allenatore ma per me è lui. La squadra sta bene nonostante i recenti risultati. Sarà una sfida molto difficile, ma anche una serata davvero speciale».