Conte indica la via all’Inter: «Così faremo 20 punti in più». Le parole del tecnico salentino in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa, Antonio Conte ha parlato della filosofia e del percorso che dovrà intraprendere l’Inter nella prossima stagione.

Le sue parole: «Io parto dal fatto che con l’io non si va da nessuna parte. Noi dobbiamo ragionare con il noi. Un gruppo unito e coeso può fare la differenza e guadagnare 20 punti in più rispetto alle passate stagioni. Io dovrò indicare la strada da percorrere e dovrò stare attento per farla percorrere a tutti. Voglio l’ambizione della vittoria. Se qualcuno non trovasse questa ambizione nella sua anima, è giusto che in maniera molto onesta si faccia da parte».