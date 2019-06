Conte ha chiesto un super attaccante all’Inter: l’indiscrezione dalla Spagna

Bomba di mercato dalla Spagna: Antonio Conte avrebbe chiesto all’Inter un attaccante di livello internazionale. Ecco chi è

L’Inter di Antonio Conte sta prendendo forma e i dirigenti continuano a lavorare sul mercato per accontentare il tecnico. L’allenatore avrebbe bisogno di un attaccante e, secondo El Chiringuito, avrebbe chiesto un attaccante di livello internazionale: Gareth Bale.

Come si vocifera in Spagna, Conte vorrebbe ingaggiare l’attaccante del Real Madrid, ormai ai margini del progetto di Zidane. Il gallese potrebbe essere il primo colpo per l’Inter che verrà.