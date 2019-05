Conte Inter, l’inizio di una nuova era. Gli ex Juventus in nerazzurro

Conte è il nuovo allenatore dell’Inter. Entra a far parte di una lunga lista di tecnici e giocatori passati sia dalla Juve sia dai nerazzurri

Adesso è tutto siglato nero su bianco: Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter. Dopo la separazione con Spalletti non si attendeva altro che il comunicato sul tecnico pugliese, che è arrivato puntuale alle 6 di questa mattina. Avrà un grande lavoro davanti a sé e l’obiettivo stagionale, adesso, è piuttosto chiaro. Si cercherà lo Scudetto. Quello che Conte ha conquistato per tre volte consecutive alla Juventus. Rinfreschiamoci la memoria su chi, proprio come lui, ha deciso di sposare la causa nerazzurra dopo un passato in bianconero.

Impossibile non citare Giovanni Trapattoni, che dal ’76 al 1986 sedette sulla panchina della Vecchia Signora, per poi spostarsi all’Inter. Stesso percorso compiuto da Marcello Lippi, che riuscì a esprimersi solo in Piemonte. L’autostrada Torino-Milano è stata imboccata anche da Claudio Ranieri, che visse entrambe le esperienze in maniera non troppo felice. Allargandosi al parco giocatori, aumentano i nomi: Baggio, Vieri, Tardelli, Totò Schillaci, Davids, Vieira, Felipe Melo, Ibrahimovic.