Conte all’Inter, a Madrid la contestazione di un gruppo di tifosi juventini

Un gruppo di tifosi juventini ha incontrato Antonio Conte a Madrid e lo ha contestato duramente per la scelta di andare all’Inter

Continuano le contestazioni dei tifosi bianconeri verso Antonio Conte dopo la sua scelta di andare all’Inter. Come spiega La Gazzetta dello Sport, quando verso le 18.30 la delegazione nerazzurra è uscita dall’hotel Westin Palace di Plaza de Las Cortes per recarsi al Wanda Metropolitano per la finale di Champions, un gruppo di tifosi bianconeri ha contestato l’allenatore.

«Mercenario» e altri insulti ha urlato il gruppo di tifosi italiani all’ex allenatore bianconero. Poco dopo nella stessa zona è arrivato Del Piero e i supporter lo hanno accolto con gioia.