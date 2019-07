Conte Inter, si parte: il tecnico sa come vincere alla prima stagione, lo ha già dimostrato con la Juve e con il Chelsea

Inter, si parte. Con un Antonio Conte in più in panchina, presentato ieri e da oggi a tutti gli effetti al timone della squadra. Da condurre fin da subito il più in alto possibile. Perché il tecnico leccese non si pone limiti e la sua carriera parla per lui.

Alla prima stagione alla Juve, infatti, Conte aveva centrato un clamoroso scudetto da imbattuto, spuntandola sul Milan. Stesso traguardo tagliato all’esordio con il Chelsea in Premier League. Una storia che adesso i tifosi nerazzurri sognano possa ripetersi un’altra volta.