Contestazione Ferrero, i tifosi della Samp si schierano con Vialli

Contestazione Ferrero, i tifosi della Samp pronti a schierarsi con Vialli nel primo giorno di mister Di Francesco

Si annuncia rovente, l’inizio di settimana in casa Samp. E non soltanto per le temperature che stanno attanagliando l’Italia da Nord a Sud. Nella serata di domani, infatti, la tifoseria organizzata ha in programma di ritrovarsi davanti all’ingresso dell’Hotel Melià – dove soggiorna il presidente blucerchiato quando si trova a Genova – per contestare Massimo Ferrero.

Finalità dell’iniziativa, nel giorno della presentazione ufficiale del tecnico Eusebio Di Francesco, sarà quella di convincere il numero uno a cedere il club. La Curva Sud auspica infatti a stretto giro di posta una felice conclusione della trattativa con la cordata americana capeggiata da Gianluca Vialli.