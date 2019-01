Convocati Atalanta-Roma, Di Francesco recupera tre pedine

Convocati Atalanta-Roma, sono 21 i calciatori selezionati da Eusebio Di Francesco per la trasferta di Bergamo: torna De Rossi

Convocati Atalanta-Roma, finalmente buone notizie per il tecnico Eusebio Di Francesco. Sono 21 i calciatori selezionati dall’allenatore giallorosso, che ritrova capitan De Rossi: nella lista dei convocati rientrano anche Alessandro Florenzi e Lorenzo Pellegrini. Out Mirante, chiamata per il giovane della Primavera Greco.

Ecco l’elenco completo dei calciatori convocati dal tecnico giallorosso per la trasferta dell’Atleti Azzurri di Bergamo: Olsen, Fuzato, Greco, Karsdorp, Luca Pellegrini, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas, Cristante, Lorenzo Pellegrini, De Rossi, Zaniolo, Pastore, Nzonzi, Dzeko, Schick, Kluivert, El Shaarawy.