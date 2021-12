Bologna, i convocati di Mihajlovic in vista della sfida contro la Roma

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati in sfida della sfida contro la Roma di stasera

Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Roma di questa sera. In campo al Dall’Ara per dare continuità ai risultati. Ecco la lista nel dettaglio:

Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski

Difensori: Binks, Bonifazi, De Silvestri, Dijks, Hickey, Medel, Soumaoro, Theate

Centrocampisti: Dominguez, Soriano, Svanberg, Vignato, Viola

Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Cangiano, Orsolini, Sansone, Santander, Skov Olsen, Van Hooijdonk