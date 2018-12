Convocati Cagliari-Roma, emergenza totale per Di Francesco

Convocati Cagliari-Roma, giallorossi decimati per la trasferta della Sardegna Arena: ecco l’elenco di Eusebio Di Francesco

Convocati Cagliari-Roma, brutte notizie per Eusebio Di Francesco. Recupera solo Kostas Manolas per la sfida di domani della Sardegna valida per la 15^ giornata di Serie A 2018/2019: ancora out Stephan El Sharaawy, Daniele De Rossi, Edin Dzeko e gli altri lungodegenti. Presenti alcuni elementi della formazione Primavera come D’Orazio e Riccardi.

Ecco l’elenco completo dei 21 calciatori convocati da Eusebio Di Francesco per la sfida di domani: Olsen, Fuzato, Mirante, Lu. Pellegrini, Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas, Cristante, Zaniolo, Pastore, Nzonzi, Riccardi, Perotti, Schick, Under, Kluivert, D’Orazio