Convocati Italia Euro 2020, Mancini ha praticamente fatto le scelte. Qualche dubbio, Kean è uno dei principali per il ct azzurro

Manca ancora molto all’inizio degli Europei, ma ci sono dei dubbi da sciogliere. Su tutti Moise Kean, è lui uno dei pochi dubbi di Roberto Mancini. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha diramato la possibile lista del ct azzurro in vista degli Europei. Tonali, Castrovilli e Crsitante sono ancora in corsa per una maglia, in porta non sembrano esserci molti dubbi.