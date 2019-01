Convocati Milan-Juve per la Supercoppa: torna Cancelo, 4 assenti

Convocati Milan-Juve: Allegri ha scelto gli uomini per la Supercoppa a Gedda. Torna Cancelo, out Benatia, Mandzukic, Cuadrado e Barzagli

Convocati Milan–Juve: torna Joao Cancelo. Recupero importante per Massimiliano Allegri e per la Juventus: torna il terzino destro portoghese a un mese dall’operazione al menisco. Ancora assenti i lungodegenti Barzagli e Cuadrado, non saranno a disposizione del tecnico Mario Mandzukic e Medhi Benatia ko prima della sfida contro il Bologna in Italia e non ancora al meglio (il croato potrebbe averne per un mese). Ecco i convocati Juve per la gara di Gedda contro il Milan in programma mercoledì: 1 Szczesny, 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 5 Pjanic, 6 Khedira, 7 Ronaldo, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 12 Alex Sandro, 14 Matuidi, 18 Kean, 19 Bonucci, 20 Cancelo, 21 Pinsoglio, 22 Perin, 23 Emre Can, 24 Rugani, 30 Bentancur, 32 Del Favero, 33 Bernardeschi, 37 Spinazzola