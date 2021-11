Convocati Milan, le scelte di Pioli verso l’Atletico Madrid

Convocati Milan, Stefano Pioli ha diramato la lista dei calciatori a disposizione per il match di domani contro l’Atletico Madrid

Viglia Champions in casa Milan. Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani sera contro l’Atletico Madrid, valida per la quinta giornata del gruppo B di Champions League.

Tra gli assenti figura ancora Tomori, che l’allenatore rossonero spera di recuperare in vista della sfida casalinga contro il Sassuolo. Torna invece arruolabile Daniel Maldini. Questa la lista completa:

PORTIERI

Desplanches, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini.