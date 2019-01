Convocati Napoli-Lazio: Inzaghi senza Murgia e Caceres

Convocati Napoli-Lazio, sono 23 i calciatori selezionati da Simone Inzaghi per la trasferta del San Paolo: ecco l’elenco completo.

Convocati Napoli-Lazio, 23 i calciatori selezionati dal tecnico biancoceleste per la sfida in programma questa sera allo stadio San Paolo. Simone Inzaghi non avrà a disposizione Murgia e Caceres: sia il centrocampista che il difensore uruguagio sono vicini alla cessione e l’allenatore ha preferito non portarli in Campania.

Ecco l’elenco completo dei calciatori convocati da Simone Inzaghi per la trasferta partenopea: Guerrieri, Proto, Strakosha, Acerbi, Bastos, Durmisi, Luiz Felipe, Lukaku, Patric, Radu, Wallace, Badelj, Berisha, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo, Caicedo, Correa, Immobile, Neto.