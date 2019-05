Convocati Nazionale, qualche dubbio per Mancini per Grecia e Bosnia

Domani Roberto Mancini diramerà la lista dei convocati per le sfide con Grecia e Bosnia. Qualche dubbio per il ct

Ultima gara di campionato, da domani si penserà alla Nazionale azzurra. Domani Roberto Mancini diramerà la lista dei convocati per le sfide di qualificazione a Euro2020: vari i dubbi per il ct.

Come spiega il Corriere dello Sport, dovrebbe rientrare in lista Belotti e uscire Immobile, reduce da un periodo complicato. Il tutto, comunque, lo deciderà la gara tra Torino e Lazio di oggi. Non ci sarà ancora una volta Balotelli, mentre sempre in attacco dovrebbero esserci Quagliarella, Pavoletti, Belotti, Bernardeschi, Chiesa, Kean, El Shaarawy, Insigne e e Grifo.

Da valutare le condizioni di Chiellini: nel caso in cui non dovesse farcela ci sarebbe in lista Acerbi.