Convocati Olympiacos-Milan, Gattuso ritrova Musacchio

Convocati Olympiacos-Milan, 6^ giornata di Europa League: ecco l’elenco completo dei calciatori selezionati da Gennaro Gattuso

Convocati Olympiacos-Milan, sono 20 i calciatori selezionati per la sfida valida per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Buone notizie per Gattuso, che ritrova Mateo Musacchio per la difesa: il difensore argentino ha recuperato dal problema fisico che lo ha tenuto fermo ai box e sarà disponibile per il confronto con i greci.

Ecco la lista completa dei calciatori convocati da Gennaro Gattuso per la trasferta di Atene: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina, Abate, Calabria, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Simic, Zapata, Bakayoko, Bertolacci, Kessie, Mauri, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Halilovic, Higuain, Suso