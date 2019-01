Convocati Roma-Torino: out Florenzi e Perotti, rientrano Manolas e Nzonzi

Convocati Roma-Torino: fra i 22 di Di Francesco mancano Florenzi, Juan Jesus e Perotti, rientrano invece Manolas e Nzonzi.

Il 2018-19 continua ad essere una stagione molto complicata per la Roma sotto il profilo degli infortuni. Anche per la sfida di sabato contro il Torino, infatti, il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno di diversi giocatori. Convocati Roma-Torino: nell’elenco dei 22 calciatori a disposizione per la sfida contro i granata spiccano alcune assenze. In primis quella di Alessandro Florenzi, fermato dall’influenza. Out anche Juan Jesus (lesione al menisco) e nuovamente Diego Perotti (vittima di una distrazione muscolare al polpaccio).

Oltre a loro non saranno della partita anche Daniele De Rossi e il portiere Antonio Mirante. Viceversa le buone notizie arrivano dal rientro nei convocati del mediano Steven Nzonzi, che stringerà i denti nonostante la frattura alla falange del piede sinistro, e di Kostas Manolas. Entrambi potrebbero partire dall’inizio nel match con i granata. Questo l’elenco dei 22 convocati di Di Francesco:

Portieri: Olsen, Fuzato, Greco.

Difensori: Karsdorp, Luca Pellegrini, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Manolas.

Centrocampisti: Cristante, Lorenzo Pellegrini, Coric, Zaniolo, Pastore, Nzonzi, Riccardi.

Attaccanti: Dzeko, Under, Kluivert, Schick, El Shaarawy

