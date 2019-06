Brasile-Venezuela streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere il match valido per il Gruppo A della Copa America 2019

Superato l’ostacolo Bolivia nella gara d’esordio, il Brasile di Tite prosegue la sua avventura nel Gruppo A della Copa America affrontando nella 2ª giornata della fase a gironi, il Venezuela di Rafael Dudamel, che ha rimediato un pareggio con il Perù nella prima partita.

La partita si disputerà mercoledì 19 giugno 2019 alle ore 02.30 nel palcoscenico dello Stadio Itaipava Arena Fonte Nova di Salvador de Bahia. Brasile-Venezuela sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, come tutte le altre gare del torneo, i cui diritti sono stati acquisiti in maniera esclusiva dalla piattaforma. Quest’ultima, una volta sottoscritto un abbonamento, sarà disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile (Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN).

La partita inoltre sarà visibile gratuitamente per gli abbonati a Mediaset Premium e, a pagamento, per quelli a Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q, Playstation 4 o Xbox e dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio

Brasile-Venezuela

Competizione: Copa America 2019

Quando: mercoledì 19 giugno 2019

Fischio d’inizio: ore 02:30

Dove vederla in tv: DAZN

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Stadio Itaipava Arena Fonte Nova (Salvador de Bahia)



Le probabili formazioni

BRASILE (4-3-3): Alisson; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luis; Paquetá, Casemiro, Allan; Richarlison, Roberto Firmino, Coutinho. Ct. Tite

VENEZUELA (4-3-3) Farinez; Hernandez, Osorio, Villanueva, Rosales; Herrera, Rincon, Jaime Moreno; Murillo, Rondon, Machis. Ct. Dudamel