Copa America 2019: il Brasile è campione! Nono successo per i verdeoro

Il Brasile è il campione della Copa America 2019: Perù battuto in finale grazie alle reti di Everton, Gabriel Jesus e Richarlison

Non senza qualche fatica il Brasile è campione della Copa America 2019. I verdeoro battono il Perù per 3-1 grazie alle reti di Everton insieme a Gabriel Jesus nel primo tempo mentre Richarlison scaccia gli incubi e mette il sigillo su calcio di rigore nei minuti finali. I peruviani avevano impattato il match grazie al solito Josè Paolo Guerrero, ma non è bastato.

Nono successo per i brasiliani che possono tornare a festeggiare la Copa America dopo 12 anni dall’ultimo successo. Unica macchia negativa della serata, l‘espulsione per doppio giallo proprio di Gabriel Jesus.