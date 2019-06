Copa America, Tite: «Il Brasile ha la responsabilità di vincere» – VIDEO

Copa America, Tite: «Il Brasile ha la responsabilità di vincere». Il ct della seleçao parla a ridosso dell’esordio nella competizione

Questa notte, ore 2.30 italiane, inizia la Copa America 2019. Il Brasile, padrone di casa e grande favorita della competizione, ospita la Bolivia all’esordio. Tite, ct della seleçao, ha presentato la sfida con grande senso di responsabilità.

Le sue parole: «Non sfuggiamo le responsabilità. Le vogliamo pure ma il titolo si vince giorno dopo giorno. Queste non sono parole. Il titolo si vince con la squadra, il suo ideale di gioco, con gli errori, i colpi, la solidità, l’evoluzione, l’apprendimento e la crescita. È inevitabile che sia così. Il Brasile è una delle favorite ma non l’unica. Poi c’è sempre il fattore sorpresa in questi tornei. Sappiamo di avere la responsabilità di vincere, ma dobbiamo prenderla con allegria. Un mio collega dice che senza allegria non ne vale la pena. Ci deve essere la pressione, ma anche onore e allegria».