Copenaghen Manchester City: orario, dove vederla e formazioni

Copenaghen Manchester City, al Parken l’andata dell’ottavo di finale di Champions League: le ultime di formazioni e dove vederla

Al Parken l’andata dell’ottavo di finale di Champions League tra Copenaghen e Manchester City. La formazione di Guardiola in terra danese per fronteggiare una delle sorprese di questa fase della competizione. La squadra di casa ha superato un girone piuttosto complicato con Galatasaray, Bayern e Manchester United e ora vuole mettere i bastoni tra le ruote ai campioni in carica. Dall’altra parte gli inglesi, però, sembrano aver trovato la verve della passata stagione con il rientro in piena condizione di De Bruyne e un Haaland straripante. Andiamo a scoprire le ultimissime sulle probabili formazioni, l’orario e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

COPENHAGEN (4-3-3): Grabara; Ankersen, McKenna, Diks, Jelert; Mattsson, Falk, Gonçalves; Elyounoussi, Claesson, Achouri. All. Neestrup.

MANCHESTER CITY (4-1-3-2): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Aké; Rodri; Silva, De Bruyne, Foden; Alvarez, Haaland. All. Guardiola.

Copenaghen Manchester City: orario e dove vederla

Al Parken andrà in scena l’ottavo di finale tra Copenaghen e Manchester City con fischio d’inizio alle ore 21. La gara sarà possibile seguirla in diretta su Sky Sport oppure sull’App dedicata e scaricabile su tutte le piattaforme: Pc, Tablet e Smartphone. In alternativa sarà possibile vederla su Medasiet Infinity e Now.