Coppa America, Duvan Zapata non si ferma più e va ancora in gol

Colombia protagonista in Coppa America grazie a Duvan Zapata. L’atalantino ha segnato il gol decisivo per il successo contro il Qatar

Non accenna a fermarsi la straordinaria annata di Duvan Zapata. Dopo aver conquistato a suon di reti la qualificazione in Champions League con l’Atalanta, la sua vena realizzativa prosegue con la Colombia. Impegnata in Coppa America, la selezione ha già staccato il pass per i quarti di finale.

Grazie alle reti del bomber “italiano“, che ieri ha approfittato di una pennellata di James Rodriguez (sempre in orbita Napoli) per battere di misura il Qatar. Risultato che al contempo inguaia l‘Argentina, fermata appena sul pareggio dal Paraguay. La storia incompiuta di Messi con l’Albiceleste prosegue.