Coppa America, il Superclasico si concretizza. Sarà Brasile-Argentina!

In Coppa America sarà Superclasico. Brasile e Argentina pronti a darsi battaglie per un posto in finale nella competizione

Brasile-Argentina, il Superclasico è pronto a essere disputato. Era forse l’appuntamento più atteso di tutta la Coppa America e la volontà generale è sempre stata la stessa, ovvero che le due selezioni si incontrassero per darsi battaglia. Lo faranno in semifinale della competizione, traguardo che ieri i verdeoro hanno raggiunto superando il Paraguay ai rigori.

Carioca raggiunti nella serata di ieri dall’Albiceleste, che ha liquidato il Venezuela con un secco 2-0. L’interista Lautaro Martinez ha aperto le marcature con un pregevole colpo di tacco, Lo Celso nel finale le ha chiuse. In mezzo un sospetto rigore non dato in favore dei Vinotinto. Poco male per l’Argentina, attesa ora dall’ostacolo più grande per giocarsi la finale. E pensare che l’eliminazione era quasi arrivata ai gironi…