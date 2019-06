Coppa America, si parte. Quante stelle a lottare per il titolo

Stanotte inizierà la Coppa America. Tantissime stelle in campo per il titolo: da Alisson, passando per Godin fino a Messi e Aguero

Coppa America ai nastri di partenza. Stanotte avrà il via la competizione che coinvolge tantissime stelle a livello internazionale, pronte a darsi battaglia per conquistare l’ambito trofeo. Brasile-Bolivia sarà la partita che bagnerà l’inizio della kermesse, in programma alle 2 del mattino italiane. Verdeoro padroni di casa e tra i favoriti, neanche a dirlo, ma con la pesante assenza di Neymar. Ci sarà invece Alisson, e come potrebbe essere altrimenti. Così come Dani Alves, che proprio non vuole mollare.

Poi Uruguay, Cile, Colombia, Argentina. Le solite note insomma. A dominare la difesa in un’ipotetica top 11 ci sono ancora Gimenez e Godin (prossimo sposo dell’Inter). Si trovano, poi, vecchie e attuali conoscenza italiane. Vidal, Torreira, Cuadrado, con la suggestione James Rodriguez che, chissà. Messi e Aguero dominano la scena offensiva. Non potrebbe essere altrimenti per qualità, a loro il compito di trascinare l’Albiceleste, una delle ultime chance della Pulce con l’Argentina.