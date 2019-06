Coppa America, stasera tocca all’Argentina. Obbligo vittoria per Lo Celso e compagni, che intanto elogia Messi in conferenza

L’Argentina è chiamata al miracolo in Coppa America. È ancora tutto aperto per la qualificazione, ma l’Albiceleste ha sicuramente l’obbligo di vincere. Cosa che non ha fatto nelle prime due giornate, in cui tutti sono sembrati sottotono. Messi compreso, nonostante il gol del pari su rigore contro il Paraguay.

Scaloni si gioca il tutto per tutto, e lo fa alle ore 21.00 italiane contro il Qatar. Punterà anche su Giovanni Lo Celso, che intanto ha parlato in conferenza proprio sull’apporto del fenomeno del Barcellona: «Non lo vedo come un problema, anzi il contrario. Averlo qui come compagno è un privilegio, ti risolve qualsiasi problema».