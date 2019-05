Coppa del Re, tripudio Valencia. Tonfo del Barcellona, Valverde saluta?

Il Valencia sconfigge il Barcellona e si porta a casa la Coppa Del Re. Brutto tonfo per Valverde, che ormai sembra con le valigie in mano

No, una vittoria schiacciante della Liga non può di certo essere sufficiente per il Barcellona. La corazzata di Valverde, guardando con attenzione la rosa, doveva e poteva sicuramente far di più. A partire dalla Champions League, in cui con l’eliminazione del Real Madrid prima e della Juventus poi appariva favoritissima. Per tamponare leggermente, c’era l’occasione Coppa del Re.

Fallita. I blaugrana sono usciti sconfitti dalla finalissima che li vedeva opposti al Valencia, nel campo neutro di Siviglia. I ragazzi di Marcellino hanno affrontato il match con un piglio diverso, e sono stati in grado di portarsi avanti di due marcature all’intervallo. Inutili i cambi super offensivi di Valverde così come il gol di Messi. Il trofeo si imbarca in direzione Valencia. Può essere la definitiva goccia che fa traballare il tecnico del Barça, che ormai in troppe occasioni si è dimostrato poco adatto. La valigia è ormai pronta?