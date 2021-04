Coppa Italia al Mapei Stadium, De Siervo: «Soddisfatti della decisione»

È arrivata l’ufficialità: la finale di Coppa Italia 2020/2021 tra Atalanta e Juventus si giocherà al Mapei Stadium

L’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha rilasciato una dichiarazione ufficiale per commentare l‘assegnazione della finale di Coppa Italia 2020/21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia

«Siamo molto soddisfatti della decisione presa oggi dal Consiglio di Lega per la sede della Finale di Coppa Italia. Ringraziamo la Regione Emilia- Romagna e il suo Presidente Stefano Bonaccini che hanno dimostrato, ancora una volta, grande disponibilità e vicinanza verso lo sport e il calcio italiano. Dopo il successo della PS5 SuperCup nello scorso mese di gennaio siamo contenti di tornare in un impianto moderno e funzionale come il Mapei Stadium dove, grazie al supporto e alla collaborazione dell’U.S. Sassuolo, potremo organizzare al meglio questa sfida. La Finale tra Atalanta e Juventus promette spettacolo ed emozioni per milioni di italiani che la seguiranno in prima serata su Rai 1 e per tutti gli appassionati che la potranno vedere in oltre 200 paesi e territori nel mondo».