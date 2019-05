Luca Banti, che ha compiuto 45 anni lo scorso marzo, saluterà la professione di arbitro con la finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta

La finale di Coppa Italia in programma tra due giorni all’Olimpico non sarà un evento speciale solo per Lazio e Atalanta, ma anche per il direttore di gara. Luca Banti, infatti, è stato designato per l’ultimo atto della coppa nazionale e vivrà il match con un sapore speciale.

Il motivo è presto detto. Banti arbitrerà la sua ultima grande partita in carriera, visto che, per limiti di età, questa è stata la sua ultima stagione come direttore di gara. Il fischietto livornese concluderà una carriera che, in Serie A, è cominciata nel 2010. Dal 1999, però aveva cominciato ad arbitrare già dalla Serie D.