Coppa Italia, Cagliari domina e VINCE contro la Carrarese: a segno Piccoli, Pavoletti, Panico e Prati

Coppa Italia, Cagliari Carrarese vede i rossoblu dominare e battere gli avversari in casa. Ecco quella che è stata la CRONACA

Cagliari e Carrarese sono scese in campo per i 32′ di finale di Coppa Italia. Una partita che ha visto i rossoblu padroni di casa vincere dominando in lungo e in largo. A segno Piccoli, Pavoletti, Panico e Prati.

CRONACA CAGLIARI-CARRARESE 3-1

90’+ 6 Fine partita

90′ Calcio d’angolo per i toscani: Scuffet salta e abbraccia la sfera sopra le testa di Illanes

85′ Calcio d’angolo per i rossoblù: la difesa toscana allontana e gli isolani gestiscono dalle retrovie

79′ Lapadula colpisce di testa da pochi passi ma colpisce l’estremo difensore avversario

70′ Gol del Cagliari! Prati sfrutta un rimpallo in area di rigore e batte Bleve da pochi passi

69′ Marin prova a girare al volo un cross dalla destra ma il portiere toscano neutralizzare bene

62′ Augello calcia un tiro da fermo ma la difesa toscana allontana la minaccia

53′ Accorcia la Carrarese! Panico sfrutta un’indecisione della difesa rossoblù e del portiere Scuffet

52′ Coppolaro spedisce alto da pochi metri. Carrarese vicinissima al gol

50′ Azzi prova un tiro al volo dalla distanza ma la palla termina alta sopra la traversa

47′ Deiola colpisce di testa un cross da calcio d’angolo ma la palla termina fuori

46′ Augello semina il panico dalla sinistra poi calcia di destro e la palla finisce di poco a lato

Inizia il secondo tempo!

45′ Fine primo tempo

39′ Il Cagliari raddoppia! Piccoli svetta di testa su un cross da calcio da fermo e colpisce Pavoletti. La palla, deviata, termina in rete.

33′ Cagliari in vantaggio! Piccoli sfrutta al meglio un suggerimento in profondità di Sebastiano Luperto. L’attaccante infila di sinistro sotto le braccia del portiere toscano

25′ Marin cerca Piccoli in profondità: l’attaccante non aggancia la palla, che finisce tra le braccia di Bleve

20′ Zappa crossa dalla destra: Piccoli prova a stoppare la palla ma il controllo è sbagliato e l’occasione sfuma

13′ Marin libera bene Luvumbo sulla destra ma l’angolano calcia di sinistro a lato della porta difesa da Bleve

4′ Pavoletti tenta di sfruttare un cross dalla destra con un colpo di tacco ma la palla termina a lato della porta toscana

3′ Panico prova la conclusione dalla lunghissima distanza ma la palla termina abbondantemente alta

1′ Panico impensierisce la difesa rossoblù dalla destra ma Scuffet abbraccia la sfera

Partita iniziata!