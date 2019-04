Coppa Italia, Montella prova a sdrammatizzare dopo la sconfitta contro l’Atalanta: «Dobbiamo essere più cinici e smaliziati»

Vincenzo Montella è rammaricato per l’occasione persa contro l’Atalanta. La Fiorentina viene eliminata in semifinale di Coppa Italia, chiudendo una stagione deludente. Le parole di Montella a Rai Sport: «C’è tanto rammarico. Nel primo tempo potevamo andare 2-0, abbiamo perso per un rigore evitabilissimo e per un errore nel secondo tempo. Dispiace molto, per noi, per la società per i tifosi. Ci voleva la partita perfetta, ci siamo andati vicini, peccato, ci è mancata un po’ di fortuna».

L’Atalanta sembra essere davvero in forma, guidata dall’ex Viola Ilicic: «Abbiamo tenuto il colpo contro una formazione che, assieme alla Juventus, è la più strutturata fisicamente. Ilicic è arrivato alla Fiorentina quando c’ero io e se n’è andato quando non c’ero più, comunque tutto dipende dai cicli, dai giocatori»

Montella, come sempre, sorride anche nelle sconfitte. Alla domanda sulla conferma per questa stagione, l’allenatore dei Viola sorride e dice: «Sono appena arrivato».