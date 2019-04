Bakayoko è scosso per i cori razzisti: il centrocampista vuole lasciare l’Italia e fare ritorno al Chelsea

Il centrocampista del Milan, Bakayoko, si racconta scosso per i cori razzisti in Milan-Lazio. Secondo La Repubblica, il giocatore classe 1994 starebbe pensando di lasciare i rossoneri e l’Italia per far ritorno al Chelsea.

Il cartellino di Bakayoko è di fatto ancora proprietà della squadra londinese e il mancato intervento delle istituzioni calcistiche avrebbero messo di malumore il centrocampista. L’avventura di Bakayoko al Milan potrebbe essere già al capolinea per questa, e probabilmente altre, ragioni.