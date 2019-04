Anche Mino Raiola, procuratore sia di Moise Kean che di Blaise Matuidi, interviene sulla vicenda dei cori razzisti dopo Cagliari-Juventus di ieri sera

Come ampiamente prevedibile, divampano ancora le polemiche dopo l’esultanza di Moise Kean ieri in seguito al gol in Cagliari-Juventus ed in aperta risposta a qualche tifoso sardo colpevole di averlo fischiato. La vicenda, che assume chiaramente connotati razzisti, coinvolge oggi anche il compagno di squadra Blaise Matuidi, protagonista di un episodio analogo l’anno scorso proprio in Sardegna e che, proprio insieme a Kean, ha voluto replicare sui social rispetto all’accaduto. A supporto dei giocatori bianconeri è intervenuto tramite un’agenzia stamane anche Mino Raiola, procuratore di entrambi.

«Non si può essere italiano e razzista allo stesso tempo – le parole di Raiola riportate dall’Ansa – . Io sono con Kean e Blaise. Per me il razzismo e sinonimo di ignoranza. Nessuno può o dovrebbe giustificarlo. Sono fiero dei miei ragazzi e sono con loro fino alla fine». La polemica è nuovamente pronta a divampare.