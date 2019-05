Corini potrebbe dire addio al Brescia: su di lui due club

Eugenio Corini potrebbe dire addio al Brescia dopo la promozione in Serie A: per lui non mancano le offerte

Dopo la promozione in Serie A, Eugenio Corini potrebbe dire addio al Brescia. Il tecnico, nonostante abbia trascinato la squadra verso la promozione, potrebbe salutare. L’allenatore ha diversi punti da chiarire con Cellino: i due dovrebbero incontrarsi nei prossimi giorni.

Come spiega il Giornale di Brescia, per il tecnico non mancano le offerte. Su di lui c’è forte l’interesse di due club, uno di Serie A e uno di Serie B. Si tratta del Sassuolo, che potrebbe chiamarlo in caso di addio di De Zerbi, e della Cremonese, che vorrebbe puntare su di lui per la promozione.